Никаких обид на "Барселону". Только на некоторых людей, - отец Месси о трансфере сына в ПСЖ
Хорхе Месси, отец нападающего ПСЖ Лионеля Месси, прокомментировал дебют сына за французский топ-клуб
Об этом сообщает Diario Sport .
В матче чемпионата Франции с "Реймсом" (2:0) Лионель Месси дебютировал за ПСЖ. Аргентинец вышел на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.
"Для меня не было чем-то удивительным увидеть Лео в футболке другой команды. Это жизнь. Обиды на "Барселону"? Нет, никаких обид на клуб. Только на некоторых людей. И все", - высказался отец футболиста - Хорхе Месси.
Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продления сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.
Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".
34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 10 августа французский ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .
- 16 августа главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сказал, что теперь испанский коллектив будет играть более командно, чем с Лионелем Месси в составе.
- 30 августа главный тренер ПСЖ Почеттино заявил, что Лионель Месси еще не набрал оптимальной формы.
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