Никаких обид на "Барселону". Только на некоторых людей, - отец Месси о трансфере сына в ПСЖ

Об этом сообщает Diario Sport .

В матче чемпионата Франции с "Реймсом" (2:0) Лионель Месси дебютировал за ПСЖ. Аргентинец вышел на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.

"Для меня не было чем-то удивительным увидеть Лео в футболке другой команды. Это жизнь. Обиды на "Барселону"? Нет, никаких обид на клуб. Только на некоторых людей. И все", - высказался отец футболиста - Хорхе Месси.

Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продления сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.



Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".

34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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