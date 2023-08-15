Об этом в эфире Еспресо заявил журналист и блогер Богдан Буткевич.

"Молчать ни в коем случае нельзя ни при каких условиях. Тот пакт о ненападении, который существовал где-то до зимы прошлого года - уже закончился. Власть доказала одну простую вещь - любое молчание она воспринимает как разрешение на то, что она делала до войны. Этого делать нельзя, нужно постоянно их сечь. Единственное, на что мы сейчас не имеем права – это акции протеста на улицах", - сказал он.

Буткевич считает, что единственный язык, который понимает Владимир Зеленский и его окружение – это язык рейтингов.

"Это единственное, что его интересует. Соответственно, обществу надо доносить как можно больше реальной информации о происходящем. Если мы говорим о каких-то кражах и неправильных решениях - молчать больше нельзя. Никаких "не ко времени" больше не существует", – добавил журналист.

По его мнению, мы вошли в худший этап войны – войны на истощение с противником, который в 4 раза больше, чем ты.

"Сейчас как раз тот момент, когда все должны реально работать на победу. Каждый на своем месте. Когда сейчас многие поднимают руки и говорят: "Я устал, я больше так не могу" - это то, чего хочет Россия. Или мы все выиграем, или мы все проиграем - других вариантов у нас не осталось", - подытожил Буткевич.