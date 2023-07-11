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Эксклюзив

Никаких изменений в генштабе и минобороны РФ не будет, потому что это будет означать, что война идет не по плану, - Згурец

11 июля, 2023 вторник
12:05
Война с Россией Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин

Российский диктатор Владимир Путин не будет менять ни министра обороны Сергея Шойгу, ни начальника генштаба РФ Валерия Герасимова – это будет противоречить пропаганде

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

"Роль Герасимова в управлении, как мы видим, более общая и декларативная. Появление видео с ним и с Шойгу говорит о том, что никаких изменений в верхушке минобороны и генштаба РФ не происходит. И не будет происходить, учитывая особенности подхода Путина любым кадровым изменениям. Изменение любого из этих руководителей будет означать, что так называемая СВО идет не по плану. Вся российская пропаганда построена на том, что все хорошо. Какой смысл что-то менять?", - считает он.

  • ISW считает, что президент России Владимир Путин пока не будет менять главу минобороны и главу генштаба РФ, чтобы это не выглядело, будто он выполняет требования главаря ЧВК Вагнера Пригожина.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК  сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Россия
Владимир Путин
Валерий Герасимов
Военные новости
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