"Никаких границ, кроме границ 1991 года": Буданов заявил, что Украина будет воевать до полной деоккупации, и назвал срочно необходимые вооружения
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина будет воевать, пока российская армия будет находиться на нашей территории
Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal , передает ZN.ua.
"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года", - сказал Буданов.
По его словам, для ускорения контрнаступления Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, артиллерия и авиация.
“Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения в использовании некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее. Использован весь спектр оружия, кроме ядерного", – отметил глава ГУР.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Россия по итогам войны должна уйти со всей территории Украины.
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