"Никаких границ, кроме границ 1991 года": Буданов заявил, что Украина будет воевать до полной деоккупации, и назвал срочно необходимые вооружения

Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal , передает ZN.ua.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года", - сказал Буданов.

По его словам, для ускорения контрнаступления Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, артиллерия и авиация.

“Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения в использовании некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее. Использован весь спектр оружия, кроме ядерного", – отметил глава ГУР.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Россия по итогам войны должна уйти со всей территории Украины.