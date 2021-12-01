"Никаких гостей и празднований не было": Ермак о поездке в Гуту с Зеленским

Об этом Ермак сказал в интервью РБК-Украина.



"Никаких празднований не было, не планировалось и не могло быть. И вся техника использовалась исключительно в рамках закона", - сказал Ермак.



Глава ОПУ завил, что вместе с президентом Владимиром ездил в Гуту, чтобы изучить локацию, где 21-22 декабря должен проходить большой дипломатический форум к 30-летию украинской дипломатии.



“В пятницу мы туда улетели. Туда же приехал, возвращаясь из командировки, господин Чернышов. В субботу я лично проработал там пол-дня. Далее, как бы странно это ни звучало, в свой день рождения, я встал в пять утра, в шесть мы выехали в Ивано-Франковск, в семь вылетели в Киев. В воскресенье проходили мероприятия, связанные с Днем Достоинства и Свободы, затем была встреча с нашими военными, затем президент их награждал. Вечером мы еще раз улетели, потому что президент планировал забрать семью. А в понедельник мы были на работе. Вот и все”, - сказал Еврмак.



Глава ОПУ также ответил на претензии по использованию вертолетов ГСЧС для поездки на госдачу.



"Стыдно сказать - самолет сломался. Затем президенту доложили, что вертолет тоже вышел из строя. Поэтому летели мы туда на военном вертолете. Есть определенный протокол безопасности, хотя президент и борется с чрезмерными мерами", - сказал Ермак.



По словам главы ОПУ, согласно протоколу, когда происходит такая ситуация, используют вертолет сопровождения.



"Это единственная причина привлечения борта ГСЧС. Президент никогда не летает частными самолетами, пользуется только государственными. А если я сам лечу в командировку, то пользуюсь обычными рейсовыми самолетами", - отметил Ермак.

Напомним, журналисты "Украинской правды" сообщили, что Владимир Зеленский летал праздновать 50-летие главы Офиса президента Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах 19, 20, 21 и 22 ноября (по данным расследователей, в воскресенье глава государства отбыл в Киев, а затем в тот же день вернулся в Гуту). Журналисты считают, что президент и его гости, вероятно, передвигались к месту празднования на вертолете ГСЧС, а празднование длилось 4 дня.

25 ноября Офис президента и Андрей Ермак ответили на расследование, заявив, что Зеленский был в резиденции в Гуте. Был ли с ним глава Офиса президента - в ОПУ не указали.

26 ноября во время пресс-марафона Зеленский заявил, что глава ОПУ Андрей Ермак был вместе с ним на госдаче в Гуте, Ивано-Франковской области, но не праздновал свой день рождения.