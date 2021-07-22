"Никаких гарантий Украина не получила": Стефанишина о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"

Об этом Стефанишина заявила в эфире "Украина 24" .



"Возможно, позитив в том, что это публичное заявление (о cjukfitybb - ред.) b это первая фиксация действительно этих намерений, так как до этого официальных документов по взаимопонимания между США и Германией по этому газопроводу не было, но я думаю, что это единственная позиция, которая может быть положительной в этом контексте. И однозначно хочу подчеркнуть, что никаких гарантий Украина не получила. ни в заявлении, ни за этим заявлением. Напомню, что в заявлении говорится о том, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка ", - сказала Стефанишина.



Вице-премьер добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но к нему Украина ведет переговоры уже около полугода.



"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает. Зато никаких перспектив и безопасности гарантов, в частности относительно членства в НАТО, интеграцией с ENTSO или ENTSOG (сети электро - и газотранспортных операторов - ред.) мы не получили ", - сказала Стефанишина.



По словам вицепремьеркы, приемлемой компенсацией и гарантией для Украины были бы пакет энергетических решений - гарантия сохранения транзита газа и продолжение трехстороннего контракта, гарантиях по территориальной циличности и суверенитета Украины, а также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электричества в соответствии к Соглашению об ассоциации.