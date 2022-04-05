Никаких гарантий: Россия может вернуться через два года даже после подписания самого мощного соглашения, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский не доверяет российским гарантиям безопасности, даже если удастся прийти к "мощнейшему соглашению"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским журналистам.
"Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", - сказал президент.
Этот месседж украинские переговорщики передавали российской стороне: не доверяя российским гарантиям, Украина продолжит строить такое государство, которое сможет само себя защищать.
Напомним, в Германии заявляли , что пока продолжаются бомбардировки, мирные переговоры Путина не стоит воспринимать всерьез.
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