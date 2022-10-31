Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба написал в Telegram .

"Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не проходит и в ближайшее время не планируется. Ситуация с энергетикой сложная, однако под контролем", - отметил чиновник.

По его словам, подача электроэнергии в области уже начала возобновляться.

Отметим, что два дня назад Алексей Кулеба в интервью польскому изданию Onet заявлял, что власти готовятся к любым сценариям, даже к временному переселению жителей Киевщины.

"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильная", - сказал глава Киевской ОВА.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 31 октября российскими ракетами и дронами было повреждено 18 объектов в 10 регионах, в том числе в Киеве. В полиции уточнили, что пострадали 13 человек.

Минобороны РФ подтвердило , что оккупанты целились именно в энергетические объекты Украины.

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