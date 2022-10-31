Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевщины не проходит и пока не планируется, - ОВА
Жителей Киевской области зимой не будут переселять в те регионы, где ситуация в энергетике более стабильная
Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба написал в Telegram .
"Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не проходит и в ближайшее время не планируется. Ситуация с энергетикой сложная, однако под контролем", - отметил чиновник.
По его словам, подача электроэнергии в области уже начала возобновляться.
Отметим, что два дня назад Алексей Кулеба в интервью польскому изданию Onet заявлял, что власти готовятся к любым сценариям, даже к временному переселению жителей Киевщины.
"Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильная", - сказал глава Киевской ОВА.
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