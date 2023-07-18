Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оккупированный Россией Крым перспектив не имеет, потому что не имеет инвестиций, не имеет связи с миром и является тупиковым в смысле экономики. Крым не имеет перспектив в виде милитаризованной зоны. Зоны, используемой Россией для агрессии в Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах", – подчеркнул Иванец.

По его словам, бюджет Крыма держится на дотациях, и такая ситуация будет сохраняться до момента освобождения Крыма от оккупантов.

"Никаких экономических перспектив в составе РФ у Крыма нет", - подчеркнул Иванец.