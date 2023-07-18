Никаких экономических перспектив в составе РФ у Крыма нет, - представитель Краевого совета украинцев Крыма Иванец
Кандидат исторических наук, представитель Краевого совета украинцев Крыма Андрей Иванец отметил, что бюджет Крыма держится на дотациях и такая ситуация будет сохраняться до момента его освобождения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Оккупированный Россией Крым перспектив не имеет, потому что не имеет инвестиций, не имеет связи с миром и является тупиковым в смысле экономики. Крым не имеет перспектив в виде милитаризованной зоны. Зоны, используемой Россией для агрессии в Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах", – подчеркнул Иванец.
По его словам, бюджет Крыма держится на дотациях, и такая ситуация будет сохраняться до момента освобождения Крыма от оккупантов.
"Никаких экономических перспектив в составе РФ у Крыма нет", - подчеркнул Иванец.
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