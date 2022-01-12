"Никаких доказательств, куча нарушений": нардеп Пташник назвала дело против Порошенко о госизмене юридически никчемным
Экс-нардеп Виктория Пташник считает, что президент Владимир Зеленский ищет врагов внутри Украины
Об этом она сказала в "Большом эфире Василия Зимы".
"Я реально осуждаю то уголовное дело о госизмене, которое Зеленский и его команда начали против Порошенко. Юридически оно - абсолютно никчемное. Нет никакой доказательной базы. Когда в подозрении пишется, что Порошенко разработал преступный план по уничтожению Украины неустановленным способом с неустановленными лицами в неустановленном месте и в неустановленное время, - это просто реально смешно. Я уже не говорю о куче допущенных процессуальных нарушениях, и что этот документ нельзя считать подозрением. И эти аресты имущества без участия народного депутата, хотя в УПК говорится, что должен присутствовать на таком заседании", - сказала Пташник.
По ее мнению, в ЕСПЧ эти документы точно будут отменены.
"Я хочу спросить Зеленского: а в чем госизмена Порошенко? Когда безвиз получал, когда ассоциацию с ЕС подписывал, когда освобождал часть оккупированных территорий. Зеленский ищет врагов внутри и пытается с ними бороться. Я убеждена, если бы команда Зеленского беспокоилась об Украине перед угрозой полномасштабного вторжения, они бы закрылись за закрытыми дверями, позвали бы ту же "Евросолидарность", расписали бы план действий, приобщили бы международные контакты Порошенко. Я убеждена, что каждый политик и депутат "ЕС" не отказал бы Зеленскому", - подытожила экс-нардеп.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- 6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те доли телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует решение суда о принудительном приводе на заседание Порошенко.
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