Никаких бумаг и без уплаты НДС: Кабмин создает "самую быструю таможню" в мире

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур. Мы ставим цель создать самую быструю таможню в мире. Никаких бумаг на таможне. Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в таможенный и налоговый кодексы. По декларативному принципу" , – сообщил он.

По его словам, тот, кто хочет оставаться на общей системе, платит только НДС, при этом такое оформление должно занимать не больше 15 минут.

Те, кто просто хочет везти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, – заранее заполняйте ГТД декларацию и проезжайте.



Грузы будут ехать через границу без всяких препятствий.



"Постановление Кабмина уже принято. Ожидаем, что Верховная Рада как можно скорее освободит от пошлин и НДС все товары, которые сегодня едут в Украину", - подчеркнул Шмигаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров, секретарю СНБО и спикеру Верховной Рады разработать формат решений, который должен упростить процедуру пересечения границы необходимых для Украины вещей.

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