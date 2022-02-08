"Никакие слухи не смогут вбить клин в крепкие отношения", - украинский МИД опроверг информацию об отмене встречи Зеленского и Бербок из-за разногласий по предоставлению оружия
Спикер МИД Олег Николенко опроверг информацию об отмене переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Германии Анналены Бербок из-за разногласий по предоставлению оружия
Об этом пишет РБК-Украина .
"Ни слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - подчеркнул Олег Николенко.
По его словам, Киев стал дипломатическим центром.
"Президент Владимир Зеленский имеет очень насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", - отметил спикер МИД Украины.
- Напомним, ранее CNN писало, что встречу Бербок и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию и "Северному потоку-2"..
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