"Никакие слухи не смогут вбить клин в крепкие отношения", - украинский МИД опроверг информацию об отмене встречи Зеленского и Бербок из-за разногласий по предоставлению оружия

Об этом пишет РБК-Украина .



"Ни слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - подчеркнул Олег Николенко.



По его словам, Киев стал дипломатическим центром.



"Президент Владимир Зеленский имеет очень насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", - отметил спикер МИД Украины.

Напомним, ранее CNN писало, что встречу Бербок и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию и "Северному потоку-2"..

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