Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Ситуация остается контролируемой, и никто ни о чем за нашими спинами договориться не сможет. Все партнеры очень четко знают о нашем видении и нашей позиции. Мы воюем за свою землю, за своих людей, и никакие "Мински-3", никакие новые распределительные линии, никакие режимы прекращения огня, которые на годы заморозят ситуацию снова и продлят боль и страдания, нам пока не нужны", - сказал Кулеба на брифинге.

Он также предостерег партнеров от дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

"Есть попытки запустить дискуссию о том, как долго можно поддерживать Украину и как долго сама Украина сможет удержаться. Но пока это легкий бриз, это не штормовой ветер, который сносит все на своем пути", - отметил Кулеба.

29 мая советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Россия предлагала Западу отказаться от поставок Украине ракет в обмен на начало мирных переговоров.

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