Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество "Никакие "кинжалы" Москве не помогут": Зеленский наградил бойцов из Воздушных сил ВСУ

"Никакие "кинжалы" Москве не помогут": Зеленский наградил бойцов из Воздушных сил ВСУ

6 августа, 2023 воскресенье
15:38
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня Воздушных сил ВСУ и вручил высокие государственные награды и боевые знамена воинским частям

Об этом сообщило официальное представительство Владимира Зеленского.

"Сегодня мы отмечаем важный день для нашей родной Украины – профессиональный день сил, чья самая главная задача – беречь жизнь людей. И воины Воздушных сил Вооруженных Сил Украины с честью выполняют эту важную задачу, достигают нужных нашему государству мощных результатов и приобретают настоящую славу для каждого и каждой из нас, для всей Украины", – отметил Владимир Зеленский, обращаясь к военнослужащим ВС ВСУ.

Как рассказал президент, за время полномасштабной войны украинские летчики совершили более 14 тыс. боевых вылетов, воины Воздушных сил сбили более 3,5 тыс. самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и еще более 2 тыс. вражеских ударных дронов.

"Я благодарю всех вас, украинские воины, за каждую сбитую российскую ракету и каждый уничтоженный дрон врага", – сказал он.

Особо он отметил важный успех Воздушных сил ВСУ в уничтожении российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми РФ долго пыталась запугивать весь мир.

Зеленський нагородив бійців з Повітряних сил ЗСУ

Фото: пресс-служба президента Украины

В то же время, по словам Владимира Зеленского, с начала российской агрессии 42 защитникам украинского неба присвоено звание Героя Украины, 26 из них – посмертно. Государственными наградами отмечены 3198 воинов ПС ВСУ, из них 280 – посмертно.

Собравшиеся почтили минутой молчания память военнослужащих Воздушных сил, отдавших свои жизни за Украину.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех в мире, кто помогает защищать украинское небо и жизнь людей.

  • За сутки армия РФ обстреляла 12 областей Украины: 11 человек получили ранения, 2 погибли. Ситуация в регионах.
Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Война с Россией
Военные новости
Читайте также:
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
6 августа, 2023 воскресенье
На саммите в Саудовской Аравии договорились, что основой будущего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины, - Corriere della Sera
російський військовий корабель
5 августа, 2023 суббота
В Силах обороны назвали причины отсутствия ракетоносителей РФ в Черном и Азовском морях
обстріл, ППО
6 августа, 2023 воскресенье
Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами" Хронология событий: как прошла ночь на 6 августа
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
6 августа
16:50
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка
16:08
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
16:04
OPINION
Ирина Геращенко
Еще и загранпаспорта заберем, для надежности...
15:49
Эксклюзив
Выжмет до последней капли: дипломат о действиях Турции в отношении РФ
15:06
За сутки армия РФ обстреляла 12 областей Украины: 11 человек получили ранения, 2 погибли. Ситуация в регионах
15:05
Военная хунта Нигера обратилась за помощью к вагнеровцам
14:03
OPINION
А если война затянется на годы?
14:03
Филиппины обвинили Китай в обстреле из водометов их лодок в Южнокитайском море
13:57
Артем Довбык официально перешел в испанскую "Жирону"
13:34
Россияне организуют на ВОТ Херсонщины "школы молодого избирателя": будут обучать старшеклассников фальсификации выборов
13:12
РФ держит в Черном море ракетоноситель с восемью "калибрами"
13:10
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
12:57
На Одесчине в результате оползня погиб ребенок
12:46
Обновлено
Россияне трижды атаковали Хмельнитчину: ранен мужчина, повреждены дома
12:40
Армия РФ нанесла удар по селу на Харьковщине: есть погибшая и раненый
12:29
москва, кремль
В России заявили о попытке атаки БПЛА: временно закрыли аэропорт в Москве
12:09
Twitter
Twitter окажет финансовую помощь пользователям, к которым несправедливо относятся работодатели из-за их активности в соцсети
12:08
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину: ранены два человека
12:02
OPINION
Чего не заслужили украинцы?
11:11
Обзор
Папа молился за мир, но так и не упомянул об Украине, а Черное море превращается в линию фронта. Акценты мировых СМИ 6 августа
11:08
В Китае в результате землетрясения 21 человек получил ранения
11:01
Эксклюзив
РФ изменила тактику на границе с Черниговщиной: журналист сообщает о работе ДРГ
10:41
OPINION
Николай Княжицкий
Нужно ли дальше ограничивать выезд мужчин за границу?
10:16
Разведка Британии назвала количество потерь России в Украине среди десантных войск
10:06
OPINION
Алексей Голобуцкий
Безопасных мест на Черном море для судов с трехцветной тряпкой уже не осталось
10:00
Интервью
Мирослав Чех: Существует ли кризис между Украиной на Польшей и о возможных провокациях "пригожинцев"
09:53
"Самое главное, что не прекращается": Буданов оценил контрнаступление ВСУ
09:35
Армия России нанесла ракетные удары по Харькову
09:17
Обновлено
Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине: 2 человека погибли, 4 ранены
09:05
Буданов: Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это России или нет
08:50
В Словакии президент позволил девяти гражданам служить в украинской армии
08:30
На монумент "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезубец
08:18
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Что делать с враждебными пропагандистами?
08:13
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине еще 590 военных, 5 танков и РСЗО, - Генштаб ВСУ
08:03
OPINION
О перспективах контрнаступления. Крайний срок – ноябрь
07:56
За сутки силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей России
07:42
Воздушные силы с начала полномасштабной войны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских целей, – командующий Олещук
07:21
Китай тайфун
В Китае в результате стихийных бедствий в июле пострадали 16 млн жителей
06:48
В ISW объяснили, как удары по кораблям РФ влияют на ход украинского контрнаступления
06:28
Масштабный лесной пожар на границе Испании и Франции: эвакуировано более 130 человек
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV