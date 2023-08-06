Об этом сообщило официальное представительство Владимира Зеленского.

"Сегодня мы отмечаем важный день для нашей родной Украины – профессиональный день сил, чья самая главная задача – беречь жизнь людей. И воины Воздушных сил Вооруженных Сил Украины с честью выполняют эту важную задачу, достигают нужных нашему государству мощных результатов и приобретают настоящую славу для каждого и каждой из нас, для всей Украины", – отметил Владимир Зеленский, обращаясь к военнослужащим ВС ВСУ.

Как рассказал президент, за время полномасштабной войны украинские летчики совершили более 14 тыс. боевых вылетов, воины Воздушных сил сбили более 3,5 тыс. самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и еще более 2 тыс. вражеских ударных дронов.

"Я благодарю всех вас, украинские воины, за каждую сбитую российскую ракету и каждый уничтоженный дрон врага", – сказал он.

Особо он отметил важный успех Воздушных сил ВСУ в уничтожении российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми РФ долго пыталась запугивать весь мир.

Фото: пресс-служба президента Украины

В то же время, по словам Владимира Зеленского, с начала российской агрессии 42 защитникам украинского неба присвоено звание Героя Украины, 26 из них – посмертно. Государственными наградами отмечены 3198 воинов ПС ВСУ, из них 280 – посмертно.

Собравшиеся почтили минутой молчания память военнослужащих Воздушных сил, отдавших свои жизни за Украину.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех в мире, кто помогает защищать украинское небо и жизнь людей.