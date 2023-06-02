Никакие гарантии безопасности не уберегут Украину от повторной агрессии РФ, – эксминистр обороны Латвии Пабрикс
Эксминистр обороны Латвии и директор аналитического центра "Nothern Europe Policy Centre" Артис Пабрикс считает, что только вступление в НАТО может обеспечить Украине безопасность от повторной агрессии РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Если мне кто-то говорит за гарантии безопасности для Украины, то я всегда подчеркиваю, что единственной гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО. Украина уже подписала Будапештский меморандум, грубо нарушенный Россией. К тому же мы знаем, что это не работает. Польша тоже имела гарантии безопасности в 1939 году, равно как и Балтийские страны. Лучшая гарантия безопасности в современном мире - это 5 статья Альянса. Именно поэтому, я убежден, что без вступления в НАТО Украина не будет иметь 100% гарантии безопасности", - пояснил Пабрикс.
- Латвия последовательно оказывает поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Так, "стингеры" от этой страны Украина получила в преддверии полномасштабного вторжения России – 23 февраля 2022 года.
- 12 января 2023 года глава сейма Латвии посетил Украину, где обсудил гуманитарную и оборонную поддержку Украины с президентом Зеленским, а также выступил в украинском парламенте – на украинском языке.
- 17 января в Украину с визитом прибыла и министерша обороны Латвии Инара Мурниеце. А уже 18 января Латвия сообщила, что отправит Украине новый пакет военной помощи, в котором будут зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
- 21 апреля стало известно, что Латвия передаст Украине еще одну партию ПЗРК Stinger - последнюю.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.94
Покупка 36.94Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное