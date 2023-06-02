Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Если мне кто-то говорит за гарантии безопасности для Украины, то я всегда подчеркиваю, что единственной гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО. Украина уже подписала Будапештский меморандум, грубо нарушенный Россией. К тому же мы знаем, что это не работает. Польша тоже имела гарантии безопасности в 1939 году, равно как и Балтийские страны. Лучшая гарантия безопасности в современном мире - это 5 статья Альянса. Именно поэтому, я убежден, что без вступления в НАТО Украина не будет иметь 100% гарантии безопасности", - пояснил Пабрикс.