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Никакие гарантии безопасности не уберегут Украину от повторной агрессии РФ, – эксминистр обороны Латвии Пабрикс

2 июня, 2023 пятница
23:05
Война с Россией

Эксминистр обороны Латвии и директор аналитического центра "Nothern Europe Policy Centre" Артис Пабрикс считает, что только вступление в НАТО может обеспечить Украине безопасность от повторной агрессии РФ

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Если мне кто-то говорит за гарантии безопасности для Украины, то я всегда подчеркиваю, что единственной гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО. Украина уже подписала Будапештский меморандум, грубо нарушенный Россией. К тому же мы знаем, что это не работает. Польша тоже имела гарантии безопасности в 1939 году, равно как и Балтийские страны. Лучшая гарантия безопасности в современном мире - это 5 статья Альянса. Именно поэтому, я убежден, что без вступления в НАТО Украина не будет иметь 100% гарантии безопасности", - пояснил Пабрикс.

  • Латвия последовательно оказывает поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Так, "стингеры" от этой страны Украина получила в преддверии полномасштабного вторжения России – 23 февраля 2022 года.
  • 12 января 2023 года глава сейма Латвии посетил Украину, где обсудил гуманитарную и оборонную поддержку Украины с президентом Зеленским, а также выступил в украинском парламенте – на украинском языке.
  • 17 января в Украину с визитом прибыла и министерша обороны Латвии Инара Мурниеце. А уже 18 января Латвия сообщила, что отправит Украине новый пакет военной помощи, в котором будут зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
  • 21 апреля стало известно, что Латвия передаст Украине еще одну партию ПЗРК Stinger - последнюю.
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