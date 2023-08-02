Об этом она заявила в эфире телеканала "Еспресо"



"Самое главное в формуле мира для Украины - вывод российских войск с украинской территории. Не может быть никаких дискуссий по отдельным территориям Украины. Ни один метр нашей земли не должен быть оставлен в состоянии замороженного конфликта. Только после полной деоккупации может начаться диалог о вступлении в НАТО" , – объяснила Тимошенко.



Народная депутат подчеркнула, что альтернативы членству в НАТО для Украины не существует



"Диалог о гарантиях безопасности для Украины имеет право на жизнь. Однако только до нашей победы. Поскольку пока идет война и мы имеем временно оккупированные территории, мы не можем стать членами НАТО. Это прямо запрещено уставом Альянса. Однако после нашей победы альтернативы вступлению в НАТО у нас нет. Мы должны сделать исторические выводы. Любые гарантии безопасности со временем могут трактоваться как угодно. Будапештский меморандум – прекрасный пример этому. Именно поэтому никакие гарантии безопасности не смогут заменить нам членство в НАТО", - добавила она.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходили в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мероприятия обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.