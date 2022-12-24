"Никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду". Зеленский поздравил украинцев с западным Рождеством

Его текст размещен на официальном сайте главы государства.



"К сожалению, в этом году для нас все праздники имеют горький привкус. И традиционный дух Рождества мы можем чувствовать иначе. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и наши дома улицы И не так громко и вдохновенно могут раздаваться рождественские колокольчики – из-за сирены воздушной тревоги или – еще хуже – выстрелов и взрывов… И все это вместе может нести большую угрозу – это – уныние. на свете. Потеря надежды. Потеря любви. Потеря себя...", - отметил Зеленский.



Противостоять этому, по его мнению, помогают такие христианские добродетели как мудрость, храбрость, вера и терпение.



"Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним "Азовсталь", Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. "Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище". наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие "Кинжалы". Они сломаются о наш стальной дух", - добавил президент.



"И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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