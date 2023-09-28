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"Никакие "абрамсы" не страшны": Путин встретился с Кадыровым и обсудил с ним войну в Украине

28 сентября, 2023 четверг
15:32
Война с Россией

Президент РФ Владимир Путин и Рамзан Кадыров провели встречу в четверг, 28 сентября, - глава Чечни похвастался "успехами" на войне в Украине и заявил, что ему никакие "абрамсы" не страшны

Об этом пишут российские СМИ .

Кадыров заявил Путину, что "в республике (Чечне, - ред .) проблем нет", президент РФ ответил, что это "в значительной степени происходит благодаря Кадырову и его команде".

"Проблемы мы давно решили", – говорит Кадыров.

После этого глава Чечни заявил, что хочет похвастаться действиями чеченских военнослужащих в Украине. Путин, в свою очередь, передал им "наилучшие пожелания" и похвалил их, рассказав, что другие командиры "высоко оценивают кадыровцев".

"Мы если ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве", - сказал Кадыров и добавил , что кадыровцам никакие "абрамсы" не страшны.

"Медуза" отмечает, что, судя по кадрам, показанным в эфире российских каналов, Путин и Кадыров не обсуждали видео, на котором видно, как сын председателя Чечни избивает задержанного в СИЗО. Информацию о плохом состоянии здоровья Рамзана Кадырова они тоже не комментировали.

Слухи о смерти Кадырова: что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил , что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Эти данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников. В то же время отмечалось, что речь идет не о ранении.

Впоследствии, 17 сентября, в телеграм-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии.

В видеоролике Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.

В то же время СМИ сообщали , что самолет главы Чечни уже третьи сутки находится в Москве. Отмечалось, что бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября и перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, а сервисы отслеживания полетов его приземления не фиксировали.

Также сообщалось, что самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.

Кроме этого, близкий к российским силовым структурам ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал , что большинство автомобилей, которые сейчас находятся на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, связаны с Чечней.

Источник "ВЧК-ОГПУ" узнал в пассажире человека очень похожего на полномочного представителя Рамзана Кадырова Саида Бекбарзова. Также в другом автомобиле источники узнали человека, который очень похож на племянника Рамзана Кадырова Идриса Черхигова.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.

В то же время РосСМИ уже начали распространять информацию о возможных преемниках Кадырова.

Россия
Владимир Путин
Чечня
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