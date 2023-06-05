А что для них в сухом остатке?

Берут 6 "кинжалов", оружие Судного Дня, от одного названия которого у Байдена должен случиться сердечный приступ, а у Медведева истерика.

Плюсы: поцарапали "Патриот" и пробили колесо в одной из пусковых установок

Минусы: мир понял, что россияне, как всегда, всем врали, и их оружие не такое страшное, а, значит, можно быстрее пересекать нарисованные воображением красные линии и ускоренно давать Украине другое оружие, в первую очередь самолеты.

Берут десятки "искандеров", которые не боятся ни санкций, ни юмора, и должны напугать Европу своей близостью, и бросают их днем и ночью.

Плюсы: Разбили окна Буданову

Минусы: "Искандеры" насмешили всю Европу, и теперь их нет смысла бояться. И очень злой Буданов.

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Очень странная математика у россиян поучается. Потерять имидж страны, вооружение которой может пугать весь мир, чтобы поцарапать "Патриот" и разбить окна Буданову

Очень странная математика у россиян получается. Потерять имидж страны, вооружение которой может пугать весь мир, чтобы поцарапать "Патриот" и разбить окна Буданову. И для внутренней аудитории можно рассказывать, что вы уничтожили уже все "патриоты" и все центры принятия решений.

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Однако внешний мир все отлично видит. И делает выводы. И если россиянам можно втюхивать, что СВО идет по плану, и скоро победа, то США и Европа все меньше и меньше боятся российского оружия, а Китай все больше в шоке от того, с кем ему приходится работать. А такие выводы приводят к последствиям.

Но если ты начал позориться, то надо позориться до конца. И никакая математика Путина не остановит.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блогер.

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