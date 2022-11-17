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"Никакая ложь не поможет избежать правосудия": Кулеба прокомментировал приговор суда по делу о сбитом МН17

17 ноября, 2022 четверг
18:33
война с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал приговор суда по делу о сбитом МН17 и отметил, что виновным не удастся избежать правосудия

Об этом он написал в twitter .

Кулеба также отметил, что этот приговор – это совместная работа многих стран мира и сигнал для РФ, что правосудия избежать не получится.

"Приветствую первые приговоры за сбитый MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: никакая ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности", - пишет министр иностранных дел Украины.

  • Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсации. Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". Гаагский суд также признал, что Россия контролировала ДНР во время сбивания лайнера MH17.

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Новости
MH17
Дмитрий Кулеба
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