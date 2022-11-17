Об этом он написал в twitter .

Кулеба также отметил, что этот приговор – это совместная работа многих стран мира и сигнал для РФ, что правосудия избежать не получится.

"Приветствую первые приговоры за сбитый MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: никакая ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности", - пишет министр иностранных дел Украины.

Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсации. Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". Гаагский суд также признал, что Россия контролировала ДНР во время сбивания лайнера MH17.

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