Нигерия отзывает послов страны со всего мира

Об этом сообщает администрация президента в Twitter.

Отмечается, что решение принято после "тщательного изучения положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру".

"Президент полон решимости обеспечить эффективность и качество мирового класса, которые будут характеризовать оказание услуг", - говорится в сообщении.

Фото: Presidency Nigeria / Twitter

Так, свою работу продолжат только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве через заседание Генеральной ассамблеи, которое состоится позже в сентябре.



Как пишет Reuters, в Нигерии 109 дипломатических представительств по всему миру, в том числе 76 посольств, 22 высших комиссии и 11 консульств. Пост посла Украины с 2022 года занимает Холостенко Иван.

Reuters отмечает, что, вступив в должность в марте 2023 года, Тинубу объявил о самых смелых реформах за последние десятилетия. К примеру, в мае во время инаугурационной речи он объявил, что отменяет для населения субсидии на горючее. Это привело к росту цен на бензин более чем вдвое, также подорожали продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Президент пообещал, что власти будут контролировать цены. По словам Тинубу, "в конце концов страна сэкономит триллионы найр" каждый год, и эти деньги будут использованы для реализации реформ, которые помогут стимулировать экономику.

Также Тинубу возглавляет Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), осудившее военный переворот в соседнем Нигере и заявившее о готовности военного вмешательства, если конституционный порядок в стране не восстановится. Тинубу говорил, что хочет избежать военной силы.