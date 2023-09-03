Нигерия отзывает послов страны со всего мира
Президент Нигерии Бола Тинубу приказал немедленно отозвать послов страны со всего мира, чтобы "обеспечить эффективность и качество мирового класса" при оказании дипломатических услуг
Об этом сообщает администрация президента в Twitter.
Отмечается, что решение принято после "тщательного изучения положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру".
"Президент полон решимости обеспечить эффективность и качество мирового класса, которые будут характеризовать оказание услуг", - говорится в сообщении.
Фото: Presidency Nigeria / Twitter
Так, свою работу продолжат только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве через заседание Генеральной ассамблеи, которое состоится позже в сентябре.
Как пишет Reuters, в Нигерии 109 дипломатических представительств по всему миру, в том числе 76 посольств, 22 высших комиссии и 11 консульств. Пост посла Украины с 2022 года занимает Холостенко Иван.
Reuters отмечает, что, вступив в должность в марте 2023 года, Тинубу объявил о самых смелых реформах за последние десятилетия. К примеру, в мае во время инаугурационной речи он объявил, что отменяет для населения субсидии на горючее. Это привело к росту цен на бензин более чем вдвое, также подорожали продукты питания и другие предметы первой необходимости.
Президент пообещал, что власти будут контролировать цены. По словам Тинубу, "в конце концов страна сэкономит триллионы найр" каждый год, и эти деньги будут использованы для реализации реформ, которые помогут стимулировать экономику.
Также Тинубу возглавляет Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), осудившее военный переворот в соседнем Нигере и заявившее о готовности военного вмешательства, если конституционный порядок в стране не восстановится. Тинубу говорил, что хочет избежать военной силы.
- Ранее сообщалось, что Минагрополитики Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) договорились о строительстве зернового терминала в нигерийском порту Лекки.
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