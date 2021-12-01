Нигерия обнаружила штамм коронавируса "Омикрон" в образце, взятом в октябре
В среду, 1 декабря, Нигерия первой среди западноафриканских стран сообщила о выявлении нового штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает Reuters.
При этом Нигерия заявила, что новый штамм коронавируса обнаружили в образце, отобранном в октябре - до того, как ЮАР и другие страны сообщили о первых случаях "Омикрона".
По данным Нигерийского центра контроля заболеваний (NCDC), новый штамм был обнаружен в образце, взятом у путешественника, прибывшего в страну в октябре 2021 года. При этом подробности о путешественнике не сообщают.
NCDC сообщил, что еще два случая заражения "Омикроном" обнаружили у двух человек, прибывших из Южной Африки в течение недели 22-28 ноября.
Штамм "Омикрон", впервые обнаруженный в Южной Африке в ноябре, по состоянию на 1 декабря подтвердили в около 20 странах мира.
- Напомним, 25 ноября ученые Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, имеющий 32 мутации.
- Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.
- 30 ноября в Нидерландах заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" нашли в образцах от 19 и 23 ноября - до прибытия рейса из Южной Африки.
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