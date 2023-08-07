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Нигер частично закрыл воздушное пространство, предупредив о нападении "иностранного государства"

7 августа, 2023 понедельник
06:45
Мир

Хунта Нигеру частично закрыла воздушное пространство страны, предупредив о нападении "иностранного государства", поскольку в воскресенье истек крайний срок для восстановления в должности свергнутого президента Мохамеда Базума

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Крайний срок, установленный западноафриканскими соседями, угрожал интервенцией, хотя пока не было никаких признаков военных действий. Однако лидеры переворота заявили, что действия против них разворачиваются.

"Планирование этой войны было осуществлено", - заявил спикер хунты Амаду Абдраман в эфире государственного телеканала Tele Sahel. "В двух странах Центральной Африки началось предварительное развертывание сил для участия в этой войне". Однако, он не предоставил других подробностей.

Кроме этого, Нигер также заявил, что закрыл свое воздушное пространство для международных полетов, за исключением нескольких стран, включая выступающих против военного вмешательства Алжир, Буркина-Фасо, Мали, Ливию и Чад.

"Любое государство, из которого военные действия будут направлены против Нигера, будет считаться воюющей стороной", - сказал Абдраман.

Главы оборонных ведомств стран Западной Африки согласовали план потенциального военного вмешательства в Абудже в пятницу после трехдневной встречи региональных официальных лиц, ответственных за оборону.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии. На следующий день США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США. Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

Президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.

5 августа стало известно, что страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохаммеда Базума. В тот же день сообщили, что правительство Соединенных Штатов приостанавливает некоторые программы иностранной помощи в пользу властей Нигера. Эта временная мера не влияет на все иностранные программы помощи США в Нигере.

Позже, 6 августа, сообщалось , что военная хунта в Нигере обратилась к вагнеровцам за помощью из-за приближения крайнего срока для увольнения свергнутого президента страны.

Общество
Африка
Военные новости
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