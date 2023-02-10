Нидерланды заявили, что арендованные у Германии и модернизированные танки Leopard 2 не поедут в Украину

Слова министерши цитирует голландское издание WNL .

"Правительство Германии решило не передавать эти танки правительству Киева. Это было военное решение", - сказала Оллонгрен и добавила, что если бы Германия все же решила отправить эти танки Украине, Нидерланды бы не поддержали это.