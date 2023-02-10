Нидерланды заявили, что арендованные у Германии и модернизированные танки Leopard 2 не поедут в Украину
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что 18 боевых танков Leopard 2A6, которые страна арендует в Германии, не поедут в Украину
Слова министерши цитирует голландское издание WNL .
"Правительство Германии решило не передавать эти танки правительству Киева. Это было военное решение", - сказала Оллонгрен и добавила, что если бы Германия все же решила отправить эти танки Украине, Нидерланды бы не поддержали это.
- 7 февраля сообщалось, что Нидерланды, Дания и Германия согласовали сотрудничество с тем, чтобы передать Украине около сотни танков Leopard 1 из промышленных складов в Германии.
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