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Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов и ищут, с каким еще имуществом россиян это можно сделать

13 апреля, 2022 среда
15:14
Экономика

Объем замороженных российских активов в Нидерландах достигает 500-600 мн евро, правительство страны продолжает поиск таких активов, чтобы подвергнуть их санкциям

Об этом заявил национальный координатор по соблюдению и исполнению санкций в МИДе страны Стеф Блок.

"В Нидерландах мы сейчас заморозили от 500 до 600 миллионов российских активов", – сказал он.

При этом соответствующие структуры в Нидерландах продолжают поиски российских средств и других активов, которые должны быть заморожены согласно санкциям.

"Мы очень внимательно проверяем, не пропустили ли мы компании или лиц в первом раунде заморозки. На данный момент у нас нет конкретных признаков того, что это имеет место в больших масштабах. Однако правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица, чье имущество мы можем заморозить", - добавил чиновник.

"Как и многие граждане Нидерландов, я также смотрю телевизор и вижу ужасные кадры из Украины. Многие нидерландцы преданы Украине, потому что они, как и я, шокированы появляющимися ежедневно новостями. Как координатор санкций я могу помочь россиянам ответить за то , что они сделали", – прокомментировал Блок.

Он отметил, что другие страны заморозили большие объемы российских активов из-за того, что там были размещены значительные средства российских компаний на банковских счетах.

"Для нескольких заморозивших больше стран действовали особые обстоятельства. Например, центральный банк Франции имел на счету 22 миллиарда евро от российского центрального банка. У нас такого не было", - добавил национальный координатор по соблюдению и выполнению санкций.

  • Напомним, Франция заморозила российские активы более чем на $25 млрд.
  • В Нидерландах задержано 20 российских яхт.
  • Британия добавила в санкционный список более 200 физлиц и компаний, в том числе Медведчука.

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война с Россией
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