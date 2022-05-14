Нидерланды заморозили активы россиян на сумму в 640 млн евро

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальный правительственный портал, приводящий отчет координатора по реализации санкций против РФ Стефа Блока.

“13 мая Блок представил доклад Министру иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра. Финансовые активы заморожены на сумму 640,8 млн евро”, - говорится в докладе.

В отчете говорится, что санкции касаются почти всех секторов экономики.

Также банки остановили финансовые операции попавших под санкции стран на €425 млн. А среди арестованного имущества - шесть самолетов и 24 судна россиян и белорусов

Задержанные суда и самолеты не могут передаваться владельцам и покидать территорию страны.

“Тысячи контейнеров были остановлены в порту Роттердама. Роскошные яхты скорее всего будут на Французской Ривьере, чем на Эйссельмере, но они здесь построены”, - отметил Блок.

Украина призывает членов "Большой семерки" передать нашей стране российские замороженные активы в сотни миллиардов долларов.