Нидерланды заблокировали 14 российских яхт, – СМИ

Об этом пишет NOS .

Речь идет о строящихся 12 яхтах, среди которых есть и суперяхты длиной более 35 метров. Еще две яхты были на техническом обслуживании и заблокированы.



Теперь суда не могут покинуть страну из-за антироссийских санкций. Чтобы разыскать суда, таможенники изучили рынок яхтостроителей и трейдеров.



В таможенной службе отмечают, что верфи в Нидерландах полностью сотрудничают с правительством, хотя для них блокировка судов будет иметь серьезные финансовые последствия.



Таможенники также проверяют грузовые отправления по направлению к России и Беларуси.

Напомним, порт в Турции может попасть под санкции за хранение яхты Абрамовича.

Великобритания задержала российскую суперяхту в лондонском квартале Canary Wharf.

У президента России есть еще одна 32-метровая яхта Nega, по которой он путешествует по Ладоге.



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