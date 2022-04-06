Нидерланды заблокировали 14 российских яхт, – СМИ
Российские владельцы не смогут забрать в Нидерландах строящиеся по их заказу 12 яхт, и еще две яхты – находящиеся на техническом обслуживании – правительство заблокировало их из-за санкций
Об этом пишет NOS .
Речь идет о строящихся 12 яхтах, среди которых есть и суперяхты длиной более 35 метров. Еще две яхты были на техническом обслуживании и заблокированы.
Теперь суда не могут покинуть страну из-за антироссийских санкций. Чтобы разыскать суда, таможенники изучили рынок яхтостроителей и трейдеров.
В таможенной службе отмечают, что верфи в Нидерландах полностью сотрудничают с правительством, хотя для них блокировка судов будет иметь серьезные финансовые последствия.
Таможенники также проверяют грузовые отправления по направлению к России и Беларуси.
- Напомним, порт в Турции может попасть под санкции за хранение яхты Абрамовича.
- Великобритания задержала российскую суперяхту в лондонском квартале Canary Wharf.
- У президента России есть еще одна 32-метровая яхта Nega, по которой он путешествует по Ладоге.
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