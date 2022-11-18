Об этом сообщает Parool.

"В ответ на приговор МИД России заявил, что сожалеет, что суд "проигнорировал принципы беспристрастности по делу MH17". Россияне также называют это решение политически мотивированным. Россия не намерена экстрадировать граждан, осужденных заочно", - говорится в материале издания.

Поэтому после заседания Совета министров Нидерландов 18 ноября министр иностранных дел Вопке Гукстра заявил, что Россия "некорректно и неприлично выражается по поводу правовой системы Нидерландов". По его словам, "мир перекинулся с ног на голову, а реакция РФ является "неприемлемой, если не учитывать, что Россия сейчас нарушает все принципы закона и международного права".

По словам Гукстры, очень важно, чтобы Нидерланды отреагировали на российскую позицию.

"Мы не должны позволить этому пойти по нашему пути. Мы также должны показать ближайшим родственникам, что мы придерживаемся здесь trias politica (принцип разделения государственной власти на исполнительную, судебную и законодательную, - ред.)", - подчеркнул он.

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