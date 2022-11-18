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Нидерланды вызывают российского посла из-за позиции РФ по делу сбивания боинга рейса MH17

18 ноября, 2022 пятница
20:47
Мир

Нидерланды намерены вызвать российского посла, который должен объяснить обвинения в том, что судебный процесс по делу MH17 "проигнорировал принципы беспристрастности"

Об этом сообщает Parool.

"В ответ на приговор МИД России заявил, что сожалеет, что суд "проигнорировал принципы беспристрастности по делу MH17". Россияне также называют это решение политически мотивированным. Россия не намерена экстрадировать граждан, осужденных заочно", - говорится в материале издания.

Поэтому после заседания Совета министров Нидерландов 18 ноября министр иностранных дел Вопке Гукстра заявил, что Россия "некорректно и неприлично выражается по поводу правовой системы Нидерландов". По его словам, "мир перекинулся с ног на голову, а реакция РФ является "неприемлемой, если не учитывать, что Россия сейчас нарушает все принципы закона и международного права".

По словам Гукстры, очень важно, чтобы Нидерланды отреагировали на российскую позицию.

"Мы не должны позволить этому пойти по нашему пути. Мы также должны показать ближайшим родственникам, что мы придерживаемся здесь trias politica (принцип разделения государственной власти на исполнительную, судебную и законодательную, - ред.)", - подчеркнул он.

  • Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
  • После четырех лет расследования, 24 мая 2018 года, Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 над оккупированной Россией территорией Украины по установке "Бук" 53-й ракетной бригады вооруженных сил РФ Международная следственная группа показала обломок ракеты , сбившей MH17.
  • Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддержал расследование крушения MH17.
  • 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17.
  • 16 июля 2022 года ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбыте самолета.
  • 17 ноября суд озвучил приговор , согласно которому виновными в трагедии стала подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Боевики подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению

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