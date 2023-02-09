Об этом сообщает NOS.

"Посла России в Нидерландах вызвали в связи с делом MH17. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в Палате представителей, что причиной этого стали выводы Совместной следственной группы по поводу роли президента России Путина. Посол должен предоставить по этому поводу объяснение", – говорится в сообщении.

Тем временем партия D66 уже предложила выслать российского посла из страны.

В то же время отмечает издание, Рютте предпочитает держать открытыми линии связи с Кремлем. А если Нидерланды вышлют посла, РФ почти наверняка поступит аналогично.

Напомним, Совместная следственная группа (JIT) по расследованию обстоятельств сбивания самолета рейса МН17 в июле 2014 года в небе над Донбасом заявила о "весомых признаках того, что президент России принимал решение о поставках тяжелого вооружения боевикам "ДНР". самолет рейса МН17 был сбит российским "Буком".

На пресс-конференции 8 февраля журналистам представили аудио файлы, в которых россияне говорят о том, что все решения о поставках ЗРК "Бук" на территорию Украины принимает высшее руководство, то есть Путин. Также была обнародована аудиозапись разговора Путина и тогдашнего главаря "ЛНР" Плотницкого.

При этом JIT сообщила, что, несмотря на много новой информации о лицах, причастных к сбитию самолета рейса МН17, доказательства еще недостаточно конкретны для новых судебных дел.