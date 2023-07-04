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Нидерланды выделяют Украине более 118 млн евро: на что потратят средства

4 июля, 2023 вторник
18:16
Война с Россией

Во вторник, 4 июля, Кабинет министров Нидерландов объявил о втором пакете поддержки Украины в этом году более чем на 118 миллионов евро

Об этом информирует правительство королевства.

"Нидерланды выделяют Украине более 118 млн. евро на второй пакет поддержки на 2023 год. Из них 93 млн. евро поступают из резервирования правительством 2,5 млрд. евро на поддержку Украины в 2023 году и 25 млн. евро из бюджета Сотрудничества в сфере внешней торговли и развития", – говорится в заявлении.

В рамках второго пакета помощи было выделено 10 млн евро на экстренную помощь в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, в том числе на спасательные шлюпки.

Дополнительно 875 000 евро будут направлены через правозащитный фонд на проекты местных негосударственных организаций по поддержке украинских правозащитников, которые обеспечивают доступ к правдивой информации для жителей преимущественно временно оккупированных территорий.

В общей сложности 83 млн евро направлено на восстановление и здравоохранение Украины. Из этой суммы 58 млн евро потратят на ремонт инфраструктуры, жилья и снабжения питьевой водой. Еще 25 млн евро предназначено для медицинского оборудования и мобильных клиник.

Также сообщается, что Кабмин назначил Родерика ван Шревена специальным посланником по бизнесу и реконструкции Украины, о чем министр Шрайнемахер сообщил Палату представителей во вторник.

Шревен имеет значительный опыт работы в качестве ведущего дипломата и необходимых контактов в международном бизнес-сообществе, что позволяет ему консультировать и поддерживать эту сферу в Нидерландах в налаживании контактов с многосторонними организациями.

Правительство поддерживает компании, которые хотят вести бизнес с Украиной и способствовать ее восстановлению, в частности, в секторах сельского хозяйства, воды и здравоохранения. Он выделяет 25 млн. евро в виде субсидий для проектов, способствующих восстановлению и восстановлению страны. Дополнительную финансовую поддержку получает украинская компания на строительство завода строительных материалов на мероприятии.

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