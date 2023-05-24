Нидерланды выделят на общую закупку боеприпасов для Украины 260 млн евро

Об этом идет речь на сайте минобороны Нидерландов.

Около 280,2 млн. долларов потратит страна, чтобы приобрести артиллерийские боеприпасы 155-мм калибра для Украины.

В ведомстве также отметили, что Нидерланды и дальше активно работают над подготовкой украинских бойцов, которая проходит благодаря учебной миссии ЕС. На сегодняшний день подготовку прошли уже 15,2 тысячи бойцов.

Отмечается, что во время заседания министров обороны в Брюсселе также обсудили предложение еврокомиссара Тьерри Бретона, которое заключается в выделении 500 млн. евро (538,8 млн. долларов) из бюджета ЕС на увеличение мощностей оборонной промышленности. Соответствующие меры необходимы для военной поддержки Украины и восстановления запасов стран-членов ЕС.