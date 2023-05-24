Нидерланды выделят на общую закупку боеприпасов для Украины 260 млн евро
Нидерланды выделят 260 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины
Об этом идет речь на сайте минобороны Нидерландов.
Около 280,2 млн. долларов потратит страна, чтобы приобрести артиллерийские боеприпасы 155-мм калибра для Украины.
В ведомстве также отметили, что Нидерланды и дальше активно работают над подготовкой украинских бойцов, которая проходит благодаря учебной миссии ЕС. На сегодняшний день подготовку прошли уже 15,2 тысячи бойцов.
Отмечается, что во время заседания министров обороны в Брюсселе также обсудили предложение еврокомиссара Тьерри Бретона, которое заключается в выделении 500 млн. евро (538,8 млн. долларов) из бюджета ЕС на увеличение мощностей оборонной промышленности. Соответствующие меры необходимы для военной поддержки Украины и восстановления запасов стран-членов ЕС.
- Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил , что обучение украинских пилотов на многофункциональных истребителях F-16 начнется "очень скоро".
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