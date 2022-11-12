Нидерланды выделят дополнительные €110 млн для помощи Украине с электроснабжением
Нидерланды передадут дополнительные 110 млн евро для Украины на помощь с электроснабжением и жилье для украинцев
Об этом сообщила министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.
"Украина готовится к суровой зиме. Половина систем энергоснабжения разрушена. Украинцы столкнутся с изнурительными условиями в ближайшие месяцы. Нидерланды предоставят дополнительные €110 миллионов (€180 миллионов в целом) для помощи с энергоснабжением и жильем этой зимы", - написала она в твит.
- 11 ноября Нидерланды через Международный фонд передали Украине 100 млн евро.
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