Нидерланды вводят новогодний карантин. Боятся "Омикрона"

Об этом в субботу, 18 декабря 2021, заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает DW .

По его словам, бездействие, вероятно, приведет к "неконтролируемой ситуации в больницах", которые уже и так сократили обслуживание пациентов с другими болезнями из-за стремительного роста числа больных COVID-19.

Так, по новым правилам, все магазины, продающие товары не первой необходимости, а также ряд других общественных мест будут закрыты с 19 декабря по 14 января. Это, в частности, касается ресторанов, парикмахерских, музеев и спортзалов. Все школы прекращают свою работу как минимум до 9 января.



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Также правительство рекомендует жителям Нидерландов приглашать в гости не больше двух человек одновременно. Исключение составляют праздничные дни (25 декабря и 1 января), когда количество приглашенных может увеличиться до четырех человек.



Кроме того, находиться в общественных местах разрешено только группами по два человека.



Перед этим подобные мероприятия, и, напомним, были приняты в Лондоне, а в Париже отменили новогодний салют.





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