Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что в течение последних недель правительство Нидерландов вело переговоры с властями США, чтобы убедиться, что администрация президента Джо Байдена согласует поставку самолетов в Украину.

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

По информации от анонимного источника, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает возможные планы развертывания со своими союзниками. Хотя правительство Нидерландов выразило готовность помочь усилить противовоздушную оборону Украины "как можно скорее", подготовка пилотов, развертывание и логистическое планирование могут занять многие месяцы.

Нидерланды имеют 42 истребителя F-16, 24 из которых находятся на вооружении голландских вооруженных сил и не могут быть переданы Украине до середины 2024 года. Из остальных 18 самолетов 12 должны были быть проданы компании Draken International, но правительство отложило передачу в декабре без объяснения причин, ссылаясь на коммерческую тайну.

Отмечается, что Украина может получить часть проданных самолетов, а также часть из 24 самолетов от голландских военных в следующем году, в зависимости от графика подготовки.

Представитель Минобороны Нидерландов заявила, что правительство рассмотрит вопрос о возможной поставке F-16 в Украину позже. Она добавила, что сейчас приоритетом является подготовка пилотов.