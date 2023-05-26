Нидерланды, вероятно, могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов, – Bloomberg
Нидерланды, вероятно, могут передать Украине истребители F-16 после того, как научат украинских пилотов управлять ими
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Отмечается, что в течение последних недель правительство Нидерландов вело переговоры с властями США, чтобы убедиться, что администрация президента Джо Байдена согласует поставку самолетов в Украину.
Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.
По информации от анонимного источника, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает возможные планы развертывания со своими союзниками. Хотя правительство Нидерландов выразило готовность помочь усилить противовоздушную оборону Украины "как можно скорее", подготовка пилотов, развертывание и логистическое планирование могут занять многие месяцы.
Нидерланды имеют 42 истребителя F-16, 24 из которых находятся на вооружении голландских вооруженных сил и не могут быть переданы Украине до середины 2024 года. Из остальных 18 самолетов 12 должны были быть проданы компании Draken International, но правительство отложило передачу в декабре без объяснения причин, ссылаясь на коммерческую тайну.
Отмечается, что Украина может получить часть проданных самолетов, а также часть из 24 самолетов от голландских военных в следующем году, в зависимости от графика подготовки.
Представитель Минобороны Нидерландов заявила, что правительство рассмотрит вопрос о возможной поставке F-16 в Украину позже. Она добавила, что сейчас приоритетом является подготовка пилотов.
- Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
- В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 продлится несколько месяцев.
- На встрече в "Рамштайне" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны.
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