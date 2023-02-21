Об этом сообщает NOS.

"В этом году правительство Нидерландов отправит в Германию еще 230 военных для обучения украинцев. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр международной торговли и развития сотрудничества Нидердандов Лисье Шрайнемахер написали в Палату представителей в этом году всего 30 000 украинских военных", - говорится в сообщении.

Первые тридцать нидерландских военных должны быть отправлены в апреле и мае на четыре недели. Остальные двести в августе и сентябре в течение шести недель.

Кроме того, нидерландские военнослужащие в течение года остаются вовлеченными в обучение украинцев в Великобритании.

"Учитывая масштабную мобилизацию в России, подготовка украинских военных важна для украинской устойчивости", - подчеркнули нидерландские министры.