Нидерланды в этом году планируют присоединиться к обучению 30 тыс. украинских военных
В этом году Нидерланды отправят в Германию еще 230 военных, которые примут участие в обучении 30 тыс. украинских бойцов
Об этом сообщает NOS.
"В этом году правительство Нидерландов отправит в Германию еще 230 военных для обучения украинцев. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр международной торговли и развития сотрудничества Нидердандов Лисье Шрайнемахер написали в Палату представителей в этом году всего 30 000 украинских военных", - говорится в сообщении.
Первые тридцать нидерландских военных должны быть отправлены в апреле и мае на четыре недели. Остальные двести в августе и сентябре в течение шести недель.
Кроме того, нидерландские военнослужащие в течение года остаются вовлеченными в обучение украинцев в Великобритании.
"Учитывая масштабную мобилизацию в России, подготовка украинских военных важна для украинской устойчивости", - подчеркнули нидерландские министры.
- Напомним, 15 февраля стало известно, что Нидерланды предоставят Украине 20 тыс. снарядов в Leopard 2 и не прочь передать танки при согласии Германии
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