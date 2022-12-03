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Нидерланды – США: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

3 декабря, 2022 суббота
09:21
Спорт

В субботу, 3 декабря, в первом раунде плей-офф чемпионата мира по футболу Нидерланды сыграют с США

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч между сборными Нидерландов и США начнется в 17.00. Вживую его покажет Megogo.

На групповом раунде Нидерланды победили Сенегал (2:0), Катар (2:0), сыграли вничью с Эквадором (1:1) и с 7 очками финишировали в группе A на первом месте.

Сборная США сыграла вничью с Уэльсом (1:1), Англией (0:0) и победила Иран (1:0) и с 5 пунктами стала второй в квартете B.

ЧМ-2022

1/8 финала

Нидерланды – США

3 декабря, 17:00

Доха, стадион "Халифа Интернешнл"

Прямая трансляция на Megogo

 

чемпионат мира-2022
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