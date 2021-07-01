Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинцам
Нидерланды с 1 июля разрешили въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью
Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", - написал Кулеба.
Согласно информации на карте МИД, Нидерланды будут пускать туристов, которые получили полный курс одной из следующих вакцин: Pfizer/BioNTe, Astra Zeneca EU, Johnson & Johnson, Moderna, Covishield, Sinopharm, Sinovac.
- Напомним, Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с туристической целью.
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