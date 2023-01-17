Нидерланды рассматривают предоставление Украине системы ПВО Patriot,- Bloomberg

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, пожелавших остаться неназванными.

В частности, отмечается, что правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение по передаче этих систем.

"Нидерланды постоянно рассматривают возможности военной поддержки Украины", - сказала представитель министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф.

Кроме того, она также добавила, что Нидерланды предоставляют приоритет военным поставкам в Украину, но не предоставила подробностей относительно конкретных систем вооружения или поставок.

Издание в частности отмечает, что в последние недели США и Германия пообещали предоставить Украине системы Patriot, которые высоко ценятся, так как могут сбивать ракеты и имеют высокотехнологичные датчики, которые помогают идентифицировать находящийся в воздухе.

21 декабря 2022 года США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot. Система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.

17 января сообщалось, что украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot .