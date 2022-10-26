Об этом сообщают в BBC со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Максим Говенкамп.

"Министерство иностранных дел сейчас расследует деятельность так называемых полицейских отделений. Когда будет больше ясности по этому вопросу, мы будем принимать соответствующие меры", - рассказала она.

Отмечается, что Нидерланды расследуют информацию о том, что Китай имеет на территории страны два незаконных "полицейских участка", которые действуют под видом сервисных центров для китайских граждан, а на практике используются для давления на китайских диссидентов.

"Это очень тревожный сигнал, что гражданин Китая, похоже, подвергался преследованиям здесь, в Нидерландах. В полиции думают над вариантами, какую защиту предложить ему", - отметила она.

Говенкамп сказала также, что правительству Нидерландов не было известно о деятельности этих китайских учреждений их создании – незаконно.

На практике эти ячейки занимаются преследованием нелояльных к власти Китая людей. Об этом стало известно после публикаций западных СМИ доклада испанской правозащитной организации Safeguard Defenders. В ней отмечается, что полиция двух китайских провинций создала 54 "зарубежных сервисных центра" в 21 стране. Большинство из них расположены в Европе, в том числе 9 в Испании, 4 в Италии, 2 в Лондоне, один в Глазго.

24 сентября СМИ сообщили, что власти Китая построили около 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются в последние годы. По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их заставляют отказаться от их религии, культуры и языка.

22 октября Коммунистическая партия Китая на своем 20-м съезде утвердила Си Цзиньпина на третий пятилетний срок пребывания в должности генерального секретаря Компартии

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