Нидерланды признали РФ государством-спонсором терроризма
В четверг, 24 ноября, парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма и назвал действия страны против мирных украинцев терроризмом
Об этом сообщает нидерландское издание Trouw .
"Палата представителей признала Россию государством-спонсором терроризма из-за войны в Украине", - говорится в сообщении.
Большинство партий, в частности VVD (Народная партия за свободу и демократию), D66 (прогрессивные демократы), PvdA (Трудовая партия), CDA (Христианско-демократическая партия), поддержало предложение депутата Тома ван дер Ли из GroenLinks (Зеленые левые).
Издание отмечает, что большинство нидерландских парламентских партий также поддерживают политику правительства по максимальной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах.
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