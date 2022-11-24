Нидерланды признали РФ государством-спонсором терроризма

Об этом сообщает нидерландское издание Trouw .

"Палата представителей признала Россию государством-спонсором терроризма из-за войны в Украине", - говорится в сообщении.

Большинство партий, в частности VVD (Народная партия за свободу и демократию), D66 (прогрессивные демократы), PvdA (Трудовая партия), CDA (Христианско-демократическая партия), поддержало предложение депутата Тома ван дер Ли из GroenLinks (Зеленые левые).

Издание отмечает, что большинство нидерландских парламентских партий также поддерживают политику правительства по максимальной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах.

Накануне, 23 ноября, Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Украина ожидает от США решения о признании РФ спонсором терроризма.

24 ноября Мукачевский горсовет принял обращение к премьер-министру, президенту и главе парламента Венгрии о признании РФ спонсором терроризма.

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