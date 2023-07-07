Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей Нидерландов за признание Голодомора геноцидом украинского народа
Об этом он написал в Twitter.
"Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений. Благодарен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку украинцев в нашей борьбе за будущее Украины и всего свободного мира", - отметил Зеленский.
- 28 июня парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа .
- Также это сделали: Люксембург, Великобритания, Словения, Франция, Австралия, Бельгия, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай , Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Хорватия, Словакия, Европарламент и Балтийская Ассамблея.
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