Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом он написал в Twitter.

"Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений. Благодарен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку украинцев в нашей борьбе за будущее Украины и всего свободного мира", - отметил Зеленский.