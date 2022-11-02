Нидерланды приказали Китаю закрыть неофициальные полицейские участки в стране
Китайские полицейские участки в Нидерландах должны навсегда закрыть свои двери, поскольку их присутствие является "неприемлемым"
Об этом китайскому послу заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
"Несмотря на то, что бюро, названные китайцами станциями технического обслуживания, действительно оказывают консульскую помощь, они не спрашивали на это разрешения, и это является достаточной причиной, чтобы приказать им закрыться", - сказал он.
Между тем, министерство изучит ситуацию с бюро более подробно и проконсультируется с другими странами ЕС, где, как считают, также расположены полицейские отделения, сказал Хукстра.
- 26 октября Китай обвинили в создании незаконных "полицейских участков" в Нидерландах, действующих под видом сервисных центров для китайских граждан, а на практике использующихся для давления на китайских диссидентов . О создании соответствующих китайских организаций стало известно после публикаций ряда западных СМИ доклада испанской правозащитной организации Safeguard Defenders. В ней отмечается, что полиция двух китайских провинций создала 54 "зарубежных сервисных центра" в 21 стране. Большинство из них расположены в Европе, в том числе 9 в Испании, 4 в Италии, 2 в Лондоне, один в Глазго.
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