Нидерланды предоставят гранты компаниям, которые планируют присоединиться к восстановлению Украины

Об этом сообщает Нидерландское агентство по вопросам предпринимательства.

Программа называется Ukraine Partnership Facility (UPF). Нидерландские и международные компании, а также общественные организации, желающие работать над восстановлением и восстановлением в Украине, могут получить на это гранты.

В этом году бюджет этой программы составляет 25 миллионов евро.

"Можно подать заявку на минимальный грант в размере 500 тыс. евро для проекта и максимальный – 5 млн. евро. Можно получить возмещение до 100 процентов общих приемлемых затрат по каждому проекту", – говорится в сообщении.

Целью UPF является содействие восстановлению украинской экономики в таких секторах как водоснабжение, здравоохранение, сельское хозяйство. Кроме того, по возможности улучшать положение уязвимых групп населения, таких как женщины и молодежь.