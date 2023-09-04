Нидерланды предоставят гранты компаниям, которые планируют присоединиться к восстановлению Украины
Международные компании смогут участвовать в восстановлении Украины благодаря грантам от Нидерландов
Об этом сообщает Нидерландское агентство по вопросам предпринимательства.
Программа называется Ukraine Partnership Facility (UPF). Нидерландские и международные компании, а также общественные организации, желающие работать над восстановлением и восстановлением в Украине, могут получить на это гранты.
В этом году бюджет этой программы составляет 25 миллионов евро.
"Можно подать заявку на минимальный грант в размере 500 тыс. евро для проекта и максимальный – 5 млн. евро. Можно получить возмещение до 100 процентов общих приемлемых затрат по каждому проекту", – говорится в сообщении.
Целью UPF является содействие восстановлению украинской экономики в таких секторах как водоснабжение, здравоохранение, сельское хозяйство. Кроме того, по возможности улучшать положение уязвимых групп населения, таких как женщины и молодежь.
- В январе управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил , что в 2023 году банк не уменьшит объем инвестиций в Украину по сравнению с инвестициями 2022 года, которые составили 1,7 млрд евро.
- 1 февраля Нафтогаз сообщил , что Норвегия из-за гранта ЕБРР профинансирует закупку газа для Украины на 188,8 млн евро.
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