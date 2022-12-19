Об этом сообщает министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, помощь Украине включает 697 миллионов евро на оборудование, пакет военной помощи в размере 120 миллионов евро и взнос в размере 100 миллионов евро, который будет внесен в Международный фонд для Украины.

Вместе с тем, Нидерланды вносят 25 млн евро в фонд НАТО для военной поддержки Украины. Этот фонд предназначен для выплат на топливо, одежду и медикаменты.

По словам Оллонгрен, большая сумма показывает "насколько важно помочь Украине, чтобы она не проиграла войну с Россией". Также глава Минобороны отметила, что конца этой войны еще не видно, и РФ продолжает наносить удары с воздуха по украинской инфраструктуре и энергоснабжению, хотя сейчас – зима.

9 декабря сообщалось, что Норвегия выделит Украине $100 млн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры. Тогда же сообщили, что Эстония отправила еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием для Украины. Минэнерго также отчитывалось, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

10 декабря пресс-служба Совета ЕС отчитывалась , что учреждение достигло соглашения о пакете законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.

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