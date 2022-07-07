Нидерланды предоставили Украине военную помощь более чем на €170 млн

Об этом пишет NOS.

"Министр обороны Кайса Оллонгрен пишет в письме в палату представителей, что кабинет министров продолжит прилагать усилия для дополнительной поддержки. Как всегда, правительство не будет публично сообщать о том, что именно было доставлено. Палата рассмотрит эти детали конфиденциально", - говорится в сообщении.

Министр отмечает, что Нидерланды присылают Украине еще три бронированные гаубицы. Об этом заявили на заседании НАТО на прошлой неделе. Таким образом, общее количество бронированных гаубиц, поставляемых Нидерландами Украине, достигло восьми. Они считаются самой тяжелой артиллерией вооруженных сил Нидерландов.

Издание сообщает, что вместе с Германией Нидерланды также будут учить украинским военным обращению с гаубицами. Также продолжаются переговоры с третьей страной о возможном сотрудничестве в этой сфере.

Оллонгрен отметила, что в настоящее время предоставление военной помощи Украины не влияет на готовность вооруженных сил Нидерландов, но все становится все труднее балансировать эти аспекты.

12 мая мы сообщали , что Нидерланды передадут Вооруженным силам Украины 5 самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

28 июня министерша обороны сказала , что Германия совместно с Нидерландами хочет дополнительно поставить Украине шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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