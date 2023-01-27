Нидерланды предоставили Украине более 286 тонн помощи для возобновления энергоснабжения
С декабря 2022 года Нидерланды передали Украине 286,7 тонн гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования для возобновления энергоснабжения
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Всего в Нидерланды поступило 36 грузов гуманитарной помощи. Так, за последние две недели Украина получила 12 грузов, общий вес которых составляет 103,6 тонны.
Так, среди оборудования, которое передали Украине, есть трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления и арматура воздушных линий. Его используют для восстановления объектов украинского энергосектора, которые продолжают терпеть повреждения из-за российских атак.
"Предоставленное оборудование поможет восстановлению электроснабжения тысячам украинцев, ежедневно испытывающих последствия российских варварских атак на наш энергосектор. Спасибо Нидерландам за эту поддержку", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
- 25 января Министерство энергетики Украины передало энергетикам Николаевской области 80 тонн энергетического оборудования от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.
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