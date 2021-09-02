Нидерланды позволили донорство крови моногамным геям

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS .

"Геям и бисексуалам разрешено сдавать кровь в банк крови Sanquin. При условии, что за последний год они имели половые отношения только с одним человеком", - говорится в сообщении.

До сих пор сдавать кровь разрешалось только геям, которые в последний раз имели секс за 4 месяца до процедуры.

Такую позицию длительное время критиковали, называя дискриминационной.

Банк крови ожидает, что по будет привлечено от 100 до 500 новых доноров крови.