Нидерланды позволили донорство крови моногамным геям
В Нидерландах стало возможным донорство крови для мужчин, имеющих моногамные отношения с однополым партнером
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS .
"Геям и бисексуалам разрешено сдавать кровь в банк крови Sanquin. При условии, что за последний год они имели половые отношения только с одним человеком", - говорится в сообщении.
До сих пор сдавать кровь разрешалось только геям, которые в последний раз имели секс за 4 месяца до процедуры.
Такую позицию длительное время критиковали, называя дискриминационной.
Банк крови ожидает, что по будет привлечено от 100 до 500 новых доноров крови.
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