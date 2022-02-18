Нидерланды поставят Украине вооружение и военное снаряжение
18 февраля правительство Нидерландов приняло решение о предоставлении Украине военной помощи из-за обострения российской агрессии
Об этом сообщает Укринформ .
Решение о предоставлении военной поддержки Нидерланды было принято по запросу Украины.
В частности, запланировано передать украинской стороне снайперские винтовки, бронежелеты, шлемы, радары и металлоискатели.
- Напомним, в январе правительство Нидерландов выразило готовность предоставить Украине оборонное оружие.
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