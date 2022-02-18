Нидерланды поставят Украине вооружение и военное снаряжение

Об этом сообщает Укринформ .



Решение о предоставлении военной поддержки Нидерланды было принято по запросу Украины.



В частности, запланировано передать украинской стороне снайперские винтовки, бронежелеты, шлемы, радары и металлоискатели.

Напомним, в январе правительство Нидерландов выразило готовность предоставить Украине оборонное оружие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb