Нидерланды подтвердили, что Украина подала запрос на поставку истребителей F-16

Об этом сообщает NOS со ссылкой на заявление министерства обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом", - сказала она.

По словам министра, просьба Украины ясна, но ее нелегко выполнить.