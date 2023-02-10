Нидерланды подтвердили, что Украина подала запрос на поставку истребителей F-16
Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Однако пока вопрос на стадии обсуждения
Об этом сообщает NOS со ссылкой на заявление министерства обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.
"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом", - сказала она.
По словам министра, просьба Украины ясна, но ее нелегко выполнить.
- 31 января президент Литвы Гитанас Науседа поддержал передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, подчеркнув, что они являются важной помощью на этом этапе войны.
- Экс-глава Пентагона Марк Эспер также призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
- Польша заявила о готовности передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
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