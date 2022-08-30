Нидерланды поддерживают запрет на выдачу россиянам туристических виз, - министр

Это Гукстра сказал в комментарии изданию RTL Nieuws .

Министр объяснил, что россиян не хотят видеть в Европе, поскольку подавляющее большинство из них поддерживает полномасштабное вторжение в Украину.

Также Вопке Гукстра отметил, что пока запрет касается только туристических виз - именно ими наиболее пользуются причастные к путинскому режиму россияне.

"В Европе мы будем выступать за то, чтобы не продолжать выдавать туристические визы. Мы четко различаем туристические визы и другие визы", – сказал Гукстра.

Министр выразил надежду, что на ближайшем обсуждении этого вопроса страны-члены ЕС смогут прийти к общему решению.

В то же время, некоторые страны уже ограничили право выдачи туристических виз россиянам. В их числе страны Балтии и Чехия. Право на туристические визы они называют привилегией.

Однако некоторые страны, такие как Германия, Франция и Кипр, затрудняются запретить виз для россиян, объясняя это опасением окончательно закрыть путь в Европу российским диссидентам.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал аннулировать долгосрочные шенгенские визы россиян и перестать выдавать их гражданам РФ.